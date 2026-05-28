Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Milhares de drones e computadores pessoais: estas são as armas com que a Ucrânia faz frente à Rússia
CNN
Há 1h e 13min

A Rússia ameaça lançar uma nova onda de ataques aéreos contra Kiev depois dos intensos e mortíferos bombardeamentos desta semana. Moscovo aconselha os cidadãos estrangeiros, incluindo diplomatas e organizações internacionais, a abandonar a capital ucraniana o mais rápido possível. O repórter da CNN Internacional Nick Paton Walsh faz o relato da situação a partir do leste da Ucrânia, onde esteve a acompanhar uma unidade ucraniana de drones de longo alcance. 

Europa

03:14

Milhares de drones e computadores pessoais: estas são as armas com que a Ucrânia faz frente à Rússia

Há 1h e 13min

Português atropelado e espancado até à morte em Espanha

Hoje às 18:50

O irmão, a mulher e o antecessor. Tudo sobre os casos de corrupção que ameaçam o governo Sánchez

Hoje às 18:24
00:55

As raras imagens das primeiras aulas de natação de crias de lontras-gigantes

Hoje às 18:11

Tudo corre mal a Putin: agora é o rublo que está demasiado forte e a energia que alimenta a máquina de guerra pode começar a falhar

Hoje às 17:28

Há menos jovens "Nem-Nem" em Portugal e na União Europeia

Hoje às 15:55
Mais Europa

Mais Vistos

03:16

"Tutti frutti rosa". Como funciona o polvo autárquico do PS que está sob investigação?

Hoje às 11:07
04:27
opinião
Agostinho Costa

Ataques em Ormuz não passaram de uma "escaramuça": "A dúvida é a quem é que isto se destina"

Ontem às 23:38
14:39
opinião
Agostinho Costa

"O que estamos aqui a ter é uma amostra do que vai ser a guerra entre a Europa e a Rússia"

26 mai, 15:22
01:31

O momento em que o Papa Leão XIV socorre um homem que desmaiou no Vaticano

Hoje às 07:36
01:37

O Papa ignorou as polémicas e decidiu experimentar o novo Ferrari

Hoje às 16:46
05:15
opinião
Luís Rosa

"É muito pouco comum que existam buscas a sedes nacionais de partidos"

Hoje às 11:06
02:00
opinião
José Correia Guedes

"Este tipo de turbulência não avisa e pode ser muito perigoso": incidente em voo da TAP provoca feridos

Ontem às 22:19
13:36
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

"Afinal as águas são internacionais, mas são os EUA que vão ficar a controlar o estreito"

Ontem às 23:17
07:09
opinião
Agostinho Costa

Ataque ao Líbano é uma forma de "Israel sabotar o acordo do Irão com os Estados Unidos"

Ontem às 10:54
08:01
opinião
José Carmo

Ucrânia pede mísseis que no Médio Oriente foram usados para neutralizar drones: "Um perfeito absurdo"

Ontem às 22:24
03:22
opinião
Nuno Santos

"O que está aqui em causa hoje é mesmo o Partido Socialista. Temos a PJ dentro da sede"

Hoje às 13:23
04:01
opinião
Miguel Baumgartner

"Donald Trump achou que podia jogar póquer, mas o Irão estava disposto a jogar à roleta russa"

Ontem às 23:38