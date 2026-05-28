Milhares de drones e computadores pessoais: estas são as armas com que a Ucrânia faz frente à Rússia

Há 1h e 13min

A Rússia ameaça lançar uma nova onda de ataques aéreos contra Kiev depois dos intensos e mortíferos bombardeamentos desta semana. Moscovo aconselha os cidadãos estrangeiros, incluindo diplomatas e organizações internacionais, a abandonar a capital ucraniana o mais rápido possível. O repórter da CNN Internacional Nick Paton Walsh faz o relato da situação a partir do leste da Ucrânia, onde esteve a acompanhar uma unidade ucraniana de drones de longo alcance.