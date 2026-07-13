Miguel Relvas: "A polémica dos exames foi horrível para o Governo e para as famílias dos alunos"

Há 45 min

Ainda assim, o ex-ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares de Passos Coelho, considera que o ministro da Educação "merece o benefício da dúvida", porque é "um dos ministros com mais respeitabilidade" do Governo. Fernando Alexandre, que começou por garantir que o processo decorria dentro dos prazos, pediu entretanto desculpa aos professores e assegurou esta segunda-feira que 92% das provas estavam corrigidas, enquanto a oposição exige explicações no Parlamento.