Migrantes marroquinos chegaram "sorridentes e a gritar 'Viva Espanha'". Mas já saem aos milhares "com a esperança desfeita"

Há 2h e 56min

À chegada, "ajoelhavam-se, beijavam a areia e agradeciam" a receção espanhola. Acabaram "entregues à própria sorte", relata o fotojornalista do Observador João Porfírio, que descreve uma cidade "repleta de migrantes marroquinos, que não têm para onde ir", já que os centros de acolhimento estão "completamente sobrelotados e é impossível albergar todas as pessoas".