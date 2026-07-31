Migrantes marroquinos chegaram "sorridentes e a gritar 'Viva Espanha'". Mas já saem aos milhares "com a esperança desfeita"

Há 2h e 56min

À chegada, "ajoelhavam-se, beijavam a areia e agradeciam" a receção espanhola. Acabaram "entregues à própria sorte", relata o fotojornalista do Observador João Porfírio, que descreve uma cidade "repleta de migrantes marroquinos, que não têm para onde ir", já que os centros de acolhimento estão "completamente sobrelotados e é impossível albergar todas as pessoas".

Europa

03:23

Crianças marroquinas já se aproximaram da equipa da CNN Portugal a pedir comida

Há 59 min
03:09

A CNN Portugal está em Ceuta e viu migrantes a tentarem furar a barreira militar

Há 1h e 24min
00:22

"Vim para cá à procura de um futuro melhor": o testemunho de quem chegou a Ceuta a nado

Há 1h e 44min
04:35

Vão ser criadas barreiras físicas no mar? O que pode acontecer a seguir à invasão migratória em Ceuta

Há 2h e 0min

Civis que abastecem em postos de combustível: eis o novo alvo da Rússia

Há 2h e 5min

Como uma decisão do Supremo Tribunal espanhol pode ter criado a maior crise migratória da história de Espanha

Há 2h e 23min
Mais Europa

Mais Vistos

01:35

As imagens dos milhares de migrantes que entraram em Espanha a nado e a festejar

Ontem às 14:51
01:10

Filas de milhares e carros a arder: as imagens da noite em Ceuta

Hoje às 10:47
02:15

Novas imagens mostram a dimensão da passagem a nado de marroquinos para Espanha

Ontem às 19:56
17:50

Assalto ao gabinete do Chega "merecia uma comissão parlamentar de inquérito"

Ontem às 22:28
02:51

"Aquilo não é piscina, é um tanque. As pessoas não sabem o que é. Que tirem um curso, c*ralho": falámos com o empreiteiro amigo de Luís Neves

Ontem às 20:54
03:16
opinião
Manuel Serrano

"Vladimir Putin sente-se vulnerável como não se sentia há muitas décadas"

Ontem às 19:15
12:20
opinião
Agostinho Costa

"Ou a defesa ucraniana falhou ou as pessoas ficaram em casa": Agostinho Costa e o último ataque da Rússia

Ontem às 10:19
00:52

Vigiados por soldados: as imagens dos migrantes a deixarem Espanha para Marrocos

Hoje às 14:45
29:53

Agostinho Costa quer "serenar" Meloni e o presidente da Finlândia: "Ninguém invade a Europa de chanatas"

Hoje às 15:32
08:23

Amigo de Luís Neves "ajudou a PJ". Agora olha para trás e parece arrependido: "Ainda havia de cobrar ao Estado"

Ontem às 22:23
00:56

"Gritaria" vinda do areal: o momento em que uma forte rajada de vento surpreendeu quem estava na praia do Rio de Janeiro

Ontem às 09:35
10:55
opinião
Miguel Sousa Tavares

André Ventura "está assanhado" contra Luís Neves. "Porquê? Por outras palavras, chamou-o de mentiroso"

Ontem às 23:02