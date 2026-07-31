Migrantes em Ceuta: "Podemos entrar numa crise humanitária sem precedentes"
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 1h e 22min
João Ferreira Dias, especialista em Ciência Política, explica que na cidade espanhola "os serviços são escassos e não estão preparados para lidar com este tipo de fenómeno".