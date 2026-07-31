Migrantes em Ceuta: "Podemos entrar numa crise humanitária sem precedentes"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
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João Ferreira Dias, especialista em Ciência Política, explica que na cidade espanhola "os serviços são escassos e não estão preparados para lidar com este tipo de fenómeno".

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