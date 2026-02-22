México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

Há 39 min

Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, o poderoso e há muito perseguido chefe do Cartel da Nova Geração de Jalisco e um dos traficantes mais procurados do mundo, morreu na sequência de uma operação militar mexicana realizada este domingo, dando ao país uma vitória consequente, uma vez que procura mostrar resultados tangíveis à administração Trump.

Estas imagens são o que sobra das ruas da zona depois de o cartel ter respondido à operação militar.