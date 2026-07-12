Metralhadoras, minas especiais e mísseis anti-carro. Tudo o que a CNN Portugal encontrou num dos túneis do Hezbollah

Há 45 min

As forças israelitas continuam a ocupar parte do sul do Líbano. O correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky, esteve na região, onde visitou o castelo de Beaufort. A antiga fortificação do século XII é agora ocupada por tropas israelitas, que dizem ter encontrado sob o castelo uma rede de túneis com armas do Hezbollah. A CNN Portugal é a primeira televisão portuguesa a estar no local.