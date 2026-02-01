Tondela
Mau tempo: "Mais do que fazer tudo, é preciso evidenciar que se está a fazer tudo"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 46 min

O comandante Paulo Santos aponta falhas na comunicação da ministra da Administração Interna após a reunião da Proteção Civil, considerando a mensagem “vaga” e distante das populações.

Sublinha que, numa catástrofe inédita que afetou mais de 70 municípios, é essencial mostrar que o Estado está no terreno e a fazer tudo o que é possível.

08:47
opinião
Margarida Davim

"Em situações de crise a comunicação não é um acessório, é uma ferramenta fundamental"

Há 15 min
07:10
opinião
Comandante Paulo Santos

05:43

"Gostava de conseguir chamar ministra a Maria Lúcia Amaral, mas mostrou que não tem capacidade"

Há 2h e 38min
04:17
opinião
Helena Matos

"O problema não é tanto o que o Governo diz que se pode fazer, mas sim se existe ou não capacidade"

Há 2h e 43min
03:42
opinião
Anabela Neves

"O Governo não consegue agir nos dias em que é preciso agir. Esse é o problema"

Há 2h e 49min
04:11
opinião
Jorge Saramago

"Não se trata de vontade política. A responsabilidade de coordenação pertence à Proteção Civil"

Há 3h e 28min
