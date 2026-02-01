Mau tempo: "Mais do que fazer tudo, é preciso evidenciar que se está a fazer tudo"

Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.

Há 46 min

O comandante Paulo Santos aponta falhas na comunicação da ministra da Administração Interna após a reunião da Proteção Civil, considerando a mensagem “vaga” e distante das populações.

Sublinha que, numa catástrofe inédita que afetou mais de 70 municípios, é essencial mostrar que o Estado está no terreno e a fazer tudo o que é possível.