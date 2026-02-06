Mau tempo: "Estamos a falar de cerca de 1,3% do PIB em prejuízos, mais de metade do crescimento económico previsto”
Há 22 min
O bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas destaca os dados do ministro da Economia, que fala em prejuízos das tempestades na ordem dos 4.000 milhões de euros, o equivalente a cerca de 1,3% do PIB.
Virgílio Macedo sublinha que a interrupção da atividade e a solvabilidade das empresas serão os principais riscos nos próximos meses, defendendo rapidez na execução dos apoios.