Marques Mendes "tenta limar qualquer aresta da sua imagem"
Margarida Davim
Comentadora CNN, jornalista de Política
Há 58 min

Margarida Davim aponta as sondagens diárias como o principal factor a pesar na campanha para as presidenciais, destacando o “peso” de Luís Marques Mendes surgir repetidamente em quinto lugar.

A comentadora da CNN Portugal nota também que o candidato tenta “limar” arestas da imagem ao reforçar que fala “sem ponta de arrogância”, num contexto de muitos indecisos e vários candidatos a disputar eleitorados próximos.

