"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 44 min

O major-general Agostinho Costa, especialista militar da CNN Portugal, analisa o potencial acordo entre Donald Trump e a NATO sobre a Gronelândia.

08:00
opinião
Jorge Botelho Moniz

Crise da Gronelândia está "apenas numa pausa estratégica"

Há 44 min
15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

Há 44 min
09:22
opinião
Sónia Sénica

Crise da Gronelândia acalmou, mas a Europa "continua num dilema"

Há 3h e 32min
05:46

Conselho da Paz é "o epitáfio da Carta das Nações Unidas": "Uma situação terrível"

Há 3h e 32min
03:50
opinião
Jorge Saramago

"A solução final é a guerra". Crise da Gronelândia mostrou à Europa o "caminho irreversível" da militarização

Hoje às 09:41
02:13

É Mark Rutte o "boi de piranha" de Trump?

Hoje às 09:40
