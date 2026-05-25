Mário Centeno elogia o "resiliente" mercado de trabalho português e diz que "não há problema nenhum em rever o Código do Trabalho"
Economista. Comentador da CNN Portugal no espaço semanal "O Trigo do Joio"
Há 1h e 25min
No Prime Time, desta vez no seu novo espaço de comentário "O Trigo do Joio", Mário Centeno, agora comentador da CNN Portugal, traça o retrato da economia portuguesa naquele que é um momento "difícil" para o país, mas não o "mais difícil das últimas décadas".
A conversa passou ainda pela resposta do Governo à crise, pela oscilação que está por vir nas taxas de juro e pelo salário dos portugueses.