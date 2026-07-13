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Mário Centeno alerta para desaceleração do emprego: "O setor privado está em regressão"
Mário Centeno
Economista. Comentador da CNN Portugal no espaço semanal "O Trigo do Joio"
Há 1h e 17min

O antigo governador do Banco de Portugal alertou, em “O Trigo do Joio”, para uma “desaceleração muito significativa” do mercado de trabalho, considerando que o aumento do emprego público está a “mascarar” a perda de dinamismo no setor privado. E deixou um recado ao Governo: “Não há desculpa nenhuma” para alegar desconhecimento dos dados disponíveis na Segurança Social.

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