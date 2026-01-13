Marine Le Pen volta a tribunal para se defender da acusação de desvio de fundos europeus e para tentar salvar a sua carreira política

Há 2h e 18min

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, volta a tribunal para recorrer da sua pena. Marine Le Pen foi condenada em março do ano passado, por desvios de fundos europeus, a quatro anos de prisão, dois dos quais a cumprir sob vigilância eletrónica, a uma multa de 100 mil euros e à inelegibilidade imediata durante cinco anos. A confirmação desta pena pode impedir a líder da extrema-direita francesa de concorrer às eleições presidenciais de 2027.