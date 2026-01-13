Marine Le Pen volta a tribunal para se defender da acusação de desvio de fundos europeus e para tentar salvar a sua carreira política
Stefanie Palma
Correspondente da CNN Portugal em França
Há 2h e 18min

A líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, volta a tribunal para recorrer da sua pena. Marine Le Pen foi condenada em março do ano passado, por desvios de fundos europeus, a quatro anos de prisão, dois dos quais a cumprir sob vigilância eletrónica, a uma multa de 100 mil euros e à inelegibilidade imediata durante cinco anos. A confirmação desta pena pode impedir a líder da extrema-direita francesa de concorrer às eleições presidenciais de 2027.

Europa

Às escuras e com temperaturas negativas: onda de ataques russos mergulha Kiev no caos

Há 32 min

"Não nos podem comprar": primeiro-ministro da Gronelândia afirma que os habitantes optariam pela Dinamarca em vez dos EUA se tivessem de escolher

Há 1h e 19min
02:30

Marine Le Pen volta a tribunal para se defender da acusação de desvio de fundos europeus e para tentar salvar a sua carreira política

Há 2h e 18min
02:13

NATO e Dinamarca tentam mostrar a Washington que controlam a região do Ártico

Hoje às 14:14
03:02

Agricultores franceses invadem Paris e bloqueiam o acesso à Assembleia Nacional

Hoje às 12:36
02:04

"Há uma enorme incerteza quanto à viabilidade da exploração dos recursos da Gronelândia nesta altura"

Hoje às 12:36
Mais Europa

Mais Vistos

02:10

Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana

Ontem às 20:35
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

Ontem às 18:38
04:32

Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"

Ontem às 22:33
02:21

A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio

Ontem às 18:10
08:53

Atenção ao IRS: este é o prazo para se comunicar o agregado familiar - e isto é o que acontece se não o fizermos

Hoje às 09:53
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
27:47
opinião
Paulo Portas

"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas

21 dez 2025, 22:36
01:30
opinião
Rui Calafate

"Se Cotrim de Figueiredo não estivesse lá em cima nas sondagens, não saía" a acusação de assédio

Ontem às 18:37
04:43
opinião
Miguel Relvas

Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"

Ontem às 20:07
02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

11 jan, 22:04
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

Ontem às 22:16
04:09
opinião
Rui Santos

A mensagem de Rui Santos para José Mourinho: "O Benfica precisa de acordar"

Ontem às 22:18