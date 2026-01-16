"María Corina Machado tentou usar a medalha do Nobel da Paz como uma espécie de pré-compra da Venezuela. Foi um momento profundamente ridículo"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 42min
Tiago André Lopes critica a posição de María Corina Machado, opositora do regime venezuelano que ofereceu ao presidente norte-americano, Donald Trump, a medalha do Prémio Nobel da Paz. “Foi um momento profundamente ridículo”, diz o comentador da CNN Portugal.