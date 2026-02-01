Marcelo diz que apoio às populações será "matéria prioritária" na passagem de pasta

Há 2h e 6min

O Presidente da República analisa a dimensão da situação de calamidade, sublinhando que a destruição afeta simultaneamente meios urbanos e rurais em mais de 60 municípios, algo “muito maior” do que crises anteriores.

Marcelo Rebelo de Sousa defende a adequação das medidas do Governo, mas reconhece que a população vive “uma sensação de angústia” devido à falta prolongada de água, eletricidade e comunicações.