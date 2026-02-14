Marcelo defende que quem tem dívidas ao Fisco "não deve ser penalizado" nos apoios ao mau tempo

Há 1h e 18min

De visita a Alcácer do Sal, Marcelo Rebelo de Sousa estima que os valores que têm sido referidos de “alguns milhares de milhões” de prejuízos provocados pelas tempestades vão ficar “aquém” do que ainda se vai descobrir à medida que os danos forem contabilizados. O Presidente da República defende ainda que as pessoas que não têm seguro e que têm dívidas ao fisco não devem ser “penalizados” nos apoios do Estado.