Marcelo defende que quem tem dívidas ao Fisco "não deve ser penalizado" nos apoios ao mau tempo

Há 1h e 18min

De visita a Alcácer do Sal, Marcelo Rebelo de Sousa estima que os valores que têm sido referidos de “alguns milhares de milhões” de prejuízos provocados pelas tempestades vão ficar “aquém” do que ainda se vai descobrir à medida que os danos forem contabilizados. O Presidente da República defende ainda que as pessoas que não têm seguro e que têm dívidas ao fisco não devem ser “penalizados” nos apoios do Estado.

Política

05:47

Marcelo defende que quem tem dívidas ao Fisco "não deve ser penalizado" nos apoios ao mau tempo

Há 1h e 18min
00:42

Marcelo: "Se há calamidades cada vez mais graves e frequentes, talvez seja boa ideia haver um fundo"

Há 2h e 37min

Marcelo escolheu Vhils para fazer o seu retrato oficial como Presidente da República

Hoje às 12:33

PS quer chamar à AR secretário de Estado da energia sobre nomeação de enfermeiro para estrutura de renováveis

Hoje às 12:27

O melhor quiz de política | Calamidade? Temos. Ministra? Não

Hoje às 10:00
11:13

"Nunca foi feito em Portugal", diz ministro Gonçalo Matias, sobre a "bazuca de simplificação" dos apoios

Ontem às 22:30
Mais Política

Mais Vistos

03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Ontem às 08:44
00:08

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

Ontem às 19:20
05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Ontem às 15:26
00:30

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Ontem às 08:14
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Ontem às 15:42
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura: 5.ª Coluna na íntegra

12 fev, 22:30
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
09:35

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

Ontem às 14:33
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

12 fev, 12:36
02:57

Como funcionam os diques?

12 fev, 22:49
04:49

"Rotura da A1 surpreende-me muito. Custa-me a compreender como a principal autoestrada do país apresenta uma rotura deste tipo"

12 fev, 00:09
03:12

Proteção Civil pede às pessoas que cumpram quatro indicações devido "a dois fenómenos que podem colocar em risco a população"

11 fev, 13:42