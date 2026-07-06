Maniche diz que Ronaldo "quer jogar sempre". "Às vezes o jogador quando vê que não consegue mais também pode levantar o braço e sai, mas isso não é da personalidade dele"

Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus

Há 1h e 24min

Na análise ao jogo, o antigo internacional português encontro algo de ridículo, ou muito de ridículo: "As substituições de Roberto Martínez foram ridículas e a segunda parte da Seleção foi de uma equipa a roçar o ridículo também".