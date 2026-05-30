"Mais sanções e a continuação do bloqueio": o que significa a falta de um cessar-fogo no Irão

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 37 min

O tenente-general Marco Serronha analisa o adiamento do acordo para um cessar-fogo no Irão, sublinhando que Donald Trump não estará muito inclinado para retomar as ações militares, mas também que não quererá um acordo menos positivo.