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"Mais sanções e a continuação do bloqueio": o que significa a falta de um cessar-fogo no Irão
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 37 min

O tenente-general Marco Serronha analisa o adiamento do acordo para um cessar-fogo no Irão, sublinhando que Donald Trump não estará muito inclinado para retomar as ações militares, mas também que não quererá um acordo menos positivo.

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