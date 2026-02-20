"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 37 min

O major-general Agostinho Costa considera que um eventual ataque dos Estados Unidos ao Irão poderá ocorrer “dentro de dias” e envolver mísseis Tomahawk e aeronaves furtivas. O especialista militar da CNN Portugal prevê que o conflito possa transformar-se numa disputa tecnológica entre o Ocidente e a China e ter impacto global, nomeadamente no preço do petróleo.

