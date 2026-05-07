"Mais de metade dos turnos é assegurada por tarefeiros. Se dificultamos a contratação, estamos a pôr em causa o serviço"

Há 33 min

Xavier Barreto, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, avisa que os médicos tarefeiros são "fundamentais para manter os serviços [de urgências] em funcionamento". As declarações surgem em reação à decisão da ministra da Saúde de pagar mais aos médicos do SNS que façam horas extra nas urgências, evitando a contratação daqueles prestadores de serviços