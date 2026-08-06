Mais de 500 drones sobre o Tejo: Ponte 25 de Abril celebra 60 anos com grande espetáculo

Há 2h e 41min

Os 60 anos da Ponte 25 de Abril foram assinalados com um espetáculo de 500 drones sobre o rio Tejo, numa homenagem à infraestrutura que liga as duas margens e que foi inaugurada a 6 de agosto de 1966. Na altura, abriu ao trânsito com o nome de Ponte Salazar, designação que viria a ser alterada após a queda do Estado Novo.

Quando foi concluída, a ponte era a maior estrutura metálica suspensa da Europa. Atualmente, é atravessada diariamente por mais de 300 mil pessoas.

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