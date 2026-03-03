Macron tomou uma "decisão histórica" sobre ogivas nucleares: "É uma alteração significativa do ponto de vista da assertividade europeia"

Há 30 min

O major-general Arnaut Moreira, acredita que França, que esta segunda-feira decidiu movimentar as suas ogivas nucleares, "sentiu-se confortável, neste novo ambiente, para aumentar a credibilidade da sua dissuasão militar". A decisão, lembra, acontece numa altura em que EUA e a Federação Russa “deixaram cair o tratado de limitação mútua de armas nucleares”.

Sónia Sénica

Movimentação de ogivas francesas em território europeu "vai criar em Moscovo uma necessidade de recalibragem da própria estratégia nuclear"

Há 30 min
Há 30 min
Mário Crespo

"Talvez esteja na altura de Rangel rever os protocolos e os acordos que existem entre Portugal e os EUA"

Há 31 min
Jorge Silva Carvalho

"Houve mudanças estruturais desde a guerra dos 12 dias. O Irão tomou precauções e reforçou-se com material chinês e russo"

Há 1h e 23min
Manuel Serrano

"Já podemos falar numa espécie de nova guerra do Golfo. Estamos a ver uma escalada horizontal que se está a estender a outros atores na região"

Ontem às 20:33
Miguel Relvas

Subida dos combustíveis "vai trazer consequências muito significativas para a Europa" - mas a Rússia "vai tirar grandes benefícios"

Ontem às 20:33
O momento em que um caça cai nos céus do Kuwait e o piloto ativa o paraquedas

Ontem às 07:52
Túneis de drones: as imagens ameaçadoras que o Irão acaba de divulgar

Ontem às 07:45
Tiago André Lopes

"A ideia de que o Irão estava muito fragilizado está a ser destruída a cada hora que passa"

Ontem às 11:05
O momento em que Israel destrói caças iranianos que se preparavam para descolar

1 mar, 16:30
Agostinho Costa

Agostinho Costa diz que Trump foi avisado pela CIA de que a capacidade norte-americana para "alimentar" ataque ao Irão "não era brilhante"

28 fev, 12:37
Agostinho Costa diz que Irão vai procurar explorar esta vulnerabilidade dos EUA

1 mar, 20:46
O momento em que a CNN apanhou um drone iraniano em pleno voo

Ontem às 13:00
Agostinho Costa

Golfo conta com a proteção dos EUA e o Irão "quer provar que isso vale muito pouco"

Ontem às 12:34
José Carmo

"A capacidade israelita de, inclusive, tirar fotos ao corpo de Ali Khamenei é uma coisa fabulosa"

1 mar, 11:40
Webcam gravou tudo: as luzes nos céus de Chipre durante um ataque do Irão a uma base europeia

Ontem às 16:41
Miguel Sousa Tavares

"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"

26 fev, 23:47
Buraco no arranha-céus: ficaram assim prédios residenciais depois da retaliação do Irão

1 mar, 16:33