Macron tomou uma "decisão histórica" sobre ogivas nucleares: "É uma alteração significativa do ponto de vista da assertividade europeia"

Há 30 min

O major-general Arnaut Moreira, acredita que França, que esta segunda-feira decidiu movimentar as suas ogivas nucleares, "sentiu-se confortável, neste novo ambiente, para aumentar a credibilidade da sua dissuasão militar". A decisão, lembra, acontece numa altura em que EUA e a Federação Russa “deixaram cair o tratado de limitação mútua de armas nucleares”.