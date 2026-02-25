Luxo e hiper luxo são a nova tendência do Turismo mundial: isto é o que "Portugal poderá vir a ter para oferecer”
Há 1h e 29min
Sean Moriarty, CEO Quinta do Lago; Mariano Faz, CEO Ace Hospitality Management (AHM); Francisco Moser, Chief Executive Officer de Hospitality - Arrow Global Portugal; Olivier Jacquet, COO - Europe da United Hospitality Management (UHM); Cristina Siza Vieira, Vice-Presidente Executiva - AHP – Associação da Hotelaria de Portugal, foram os convidados da primeira round table da CNN Summit - Portugal Tour desta quarta-feira na FIL, onde decorre a BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market. A moderação ficou a cargo do diretor-executivo da CNN Portugal, Pedro Santos Guerreiro.