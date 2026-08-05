Luto animal: o vídeo comovente de um golfinho que transportou a cria morta durante dias

Há 48 min

Um golfinho fêmea foi visto a carregar a sua cria morta pelas águas do estuário de Leschenault, na Austrália Ocidental, naquilo que será uma demonstração de luto, de acordo investigadores marinhos.

A cria, nascida apenas duas semanas antes, durante o inverno local, morreu depois de ter sido diagnosticada com problemas na frequência respiratória.

Imagens de drone captadas pela Geographe Marine Research entre 19 e 20 de julho mostram a mãe, chamada Fraggle, a nadar com a sua cria morta enquanto outros golfinhos pareciam demonstrar respeito.

A organização disse que os golfinhos normalmente ficam de luto durante dias ou até uma semana, mas o período de luto de Fraggle estendeu-se por 11 dias. Esta perda marca a quarta morte consecutiva de uma cria Fraggle, acrescentou a organização.

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