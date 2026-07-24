Luís Neves envolto em polémica. "Este é um caso suficientemente grave para que um ministro aja o mais depressa possível"

Há 1h e 7min

João Marcelino, comentador da CNN Portugal, antecipa qual poderá ser a dimensão da Comissão Parlamentar de Inquérito pedida pelo Chega à ação do ministro Luís Neves, antigo diretor nacional da PJ. O analista lamenta que o governante não esclareça as dúvidas o mais rapidamente possível. Neste comentário, avaliação também da polémica com a correção dos exames nacionais: “Aquilo que se passou na primeira fase merece” que se pondere uma comissão parlamentar de inquérito”, remata o comentador.