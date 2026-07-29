Luís Neves e os cinco mil euros: "Se assim foi, o ministro acabou por confessar mais uma ilegalidade"

Há 1h e 52min

A jornalista da CNN Portugal Sandra Felgueiras, que tem acompanhado a investigação do caso que visa o ministro Luís Neves, faz a análise da conferência de imprensa dada pelo governante esta quarta-feira. O momento que serviria para prestar esclarecimentos, acabou por deixar "inúmeras pontas soltas" e por revelar um "homem que mostrou inúmeras fragilidades para ter exercido o cargo de diretor nacional da PJ".