"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 56 min
O comandante Paulo Santos descreve um cenário de destruição no concelho de Leiria, onde a população ficou praticamente incontactável, sem eletricidade e sem comunicações.