"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 56 min

O comandante Paulo Santos descreve um cenário de destruição no concelho de Leiria, onde a população ficou praticamente incontactável, sem eletricidade e sem comunicações.

Meteorologia

01:15

Governo diz que "avisos atempados" da Proteção Civil "minimizaram consequências" da tempestade Kristin

Há 14 min
02:45

Nem o hangar do aeródromo de Coimbra resistiu à força do vento: tempestade arrancou telhados e provocou queda de árvores e estruturas no centro do país

Há 14 min
01:07

As imagens da roda gigante da Figueira da Foz que mostram a força da tempestade

Há 33 min
02:44

"Parecia uma bomba, tudo estremeceu": moradores da Figueira da Foz descrevem momentos de pânico durante a tempestade

Há 55 min
05:36

"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações

Há 56 min

AO MINUTO | Depressão Kristin faz cinco mortos em Portugal. Região Centro é a mais atingida

Há 2h e 7min
Mais Meteorologia

Mais Vistos

00:22

Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques

26 jan, 11:52
08:19

Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal

Ontem às 22:23
15:11

"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"

Ontem às 23:49
00:52

Imagens mostram o navio russo Moskva a arder

18 abr 2022, 10:43
08:33
opinião
Rui Calafate

"Não concordo com as pessoas que deram a vitória a António José Seguro": Rui Calafate faz o Exame ao debate

Ontem às 23:26
06:11

Rajadas acima dos 120 km/hora marcaram a madrugada em Portugal Continental

Hoje às 07:12
05:06

"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"

Hoje às 08:28
14:11
opinião
Agostinho Costa

"Finalmente, vê-se a UE a utilizar aquilo que é o seu grande poder: o económico"

Ontem às 15:30
00:55

Esta localidade da Sicília está à beira de um desastre depois do mau tempo

Ontem às 14:41
03:40

Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira

Hoje às 08:28
03:01

O que diz o Polígrafo sobre o debate Seguro vs. Ventura: parte 1

Ontem às 22:27
00:17

Depressão Kristin deixa rasto de destruição no recinto da U. Leiria

Há 2h e 41min