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Le Pen ficará em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica: "Há meses disse que não se candidataria nessas condições"
Stefanie Palma
Correspondente da CNN Portugal em França
Há 1h e 43min

A ex-líder da extrema-direita francesa foi condenada esta terça-feira a três anos de prisão, dois deles com pena suspensa. Com eleições presidenciais à vista, a repórter da CNN Portugal em França, Stefanie Palma, sublinha que uma candidata à Presidência com pulseira eletrónica, em prisão domiciliária, seria algo "verdadeiramente inédito".

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