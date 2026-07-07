Le Pen ficará em prisão domiciliária, com pulseira eletrónica: "Há meses disse que não se candidataria nessas condições"

Há 1h e 43min

A ex-líder da extrema-direita francesa foi condenada esta terça-feira a três anos de prisão, dois deles com pena suspensa. Com eleições presidenciais à vista, a repórter da CNN Portugal em França, Stefanie Palma, sublinha que uma candidata à Presidência com pulseira eletrónica, em prisão domiciliária, seria algo "verdadeiramente inédito".