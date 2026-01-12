"Lamento que a Liga dos Bombeiros, o INEM e a Proteção Civil não se tenham sentado a uma mesa e feito um plano"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 2h e 29min
O comandante Paulo Santos diz também que os bombeiros voluntários "deram um sinal de que, quando querem, as coisas acontecem".