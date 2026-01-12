"Lamento que a Liga dos Bombeiros, o INEM e a Proteção Civil não se tenham sentado a uma mesa e feito um plano"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 2h e 29min

O comandante Paulo Santos diz também que os bombeiros voluntários "deram um sinal de que, quando querem, as coisas acontecem".

Comentadores

04:04
opinião
Adalberto Campos Fernandes

"Cotrim de Figueiredo não prima pela coerência"

Há 10 min
04:43
opinião
Miguel Relvas

Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"

Há 11 min
03:37
opinião
Tiago André Lopes

"Esta intensidade dos protestos é muito comum no Irão"

Há 47 min
03:15
opinião
Diana Soller

"Os EUA têm um lastro bastante negativo relativamente a derrubes de regime"

Há 47 min
05:40
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Nada interessaria mais aos EUA do que a mudança de regime no Irão"

Há 1h e 13min
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

Há 1h e 40min
Mais Comentadores

Mais Vistos

02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

Ontem às 22:04
02:47

Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo

Ontem às 21:17
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
08:00

Empurrados de Portugal: estes jovens foram à procura do que cá não tinham e encontraram uma vida em Berlim

Ontem às 21:30
06:26

"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"

23 dez 2025, 19:33
07:48
opinião
Rui Calafate

Há uma figura "polémica" e amiga de Passos Coelho "pronta para discursar num comício de Gouveia e Melo"

Ontem às 22:18
27:47
opinião
Paulo Portas

"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas

21 dez 2025, 22:36
02:12

"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã

Ontem às 21:46
05:04
opinião
Agostinho Costa

"O coração do mundo já não só a Rússia, é a Rússia e a China". E Trump sabe que "a Gronelândia garante o controlo da rota do Ártico"

10 jan, 12:31
03:57
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares quer saber por que motivo não há um milhão de euros para se resolver o problema das macas

8 jan, 22:29
03:12
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Europeus "estão a preparar-se para engolir mais um elefante do temanho de um arranha-céus"

10 jan, 19:35
02:21

A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio

Há 2h e 8min