"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"
Rafael Martins
Especialista militar
Há 1h e 14min

O tenente-general Rafael Martins explica que os mísseis “Flamingo”, com alcance até 3 mil quilómetros e ogiva de 1.150 quilogramas, permitem à Ucrânia atacar infraestruturas militares em território russo. Apesar de prever impacto psicológico, o especialista militar da CNN Portugal sublinha que, a curto prazo, não se espera uma interrupção significativa dos ataques russos

Comentadores

07:02

Quatro anos depois, "o Kremlin não tem qualquer intenção de abrandar os seus esforços militares" na Ucrânia

Há 1h e 11min
07:37
opinião
Rafael Martins

"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Há 1h e 14min
07:59
opinião
Paulo Dias

Jalisco: após a morte do seu líder, este cartel mexicano "terá de se precaver perante as autoridades e sobretudo perante os concorrentes"

Há 1h e 16min
04:13
opinião
Ana Sofia Cardoso

Ucrânia "ainda sem qualquer vislumbre sobre quando é que esta longa guerra poderá terminar"

Há 1h e 17min

Novo ministro é "duro contra o crime e contra a desinformação" - e "essa segunda parte atinge diretamente o Chega"

Hoje às 06:35
06:50
opinião
Pedro Duarte

Luís Neves é uma "excelente cartada do primeiro-ministro" mas "naturalmente tem desafios grandes pela frente"

Hoje às 00:03
00:58

México em chamas: as imagens do caos depois de uma operação militar que matou o traficante mais procurado do país

Ontem às 21:56
09:29
opinião
Jorge Mendes

Mais meios a caminho do incêndio em Óbidos. Prioridade agora é "circunscrever" as chamas ao armazém

Ontem às 17:30
00:45

Colunas de fumo em toda a parte: cidade mexicana arde após operação militar sem precedentes

Ontem às 21:58
02:37

"Destruição como há muito não se via na capital ucraniana". Rússia lança ataques massivos contra Kiev

Ontem às 11:07
00:18

Claque do Sp. Braga abandona o dérbi ainda no início do jogo

21 fev, 20:56
02:50
opinião
José Pacheco Pereira

Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"

Ontem às 23:29
18:54
opinião
Agostinho Costa

"Mais do que uma confrontação entre os EUA, Israel e o Irão, vai ser uma confrontação entre o Ocidente e a China"

20 fev, 16:18
06:41
opinião
Comandante Paulo Santos

Incêndio em Óbidos: "O telhado com o calor deforma-se e cai. Seria suicídio os bombeiros estarem no interior"

Ontem às 17:45
02:30

Incêndio em Óbidos é "extremamente complicado" e ainda está longe da fase de rescaldo

Ontem às 17:30
15:24
opinião
Rogério Alves

"Neste momento, Prestianni tem dois problemas": Rogério Alves

18 fev, 23:58
04:05
opinião
Agostinho Costa

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"

Ontem às 23:04
12:15
opinião
Jorge Silva Carvalho

Jovem português acusado de espionagem a favor da Rússia é ex-militar e "tem recursos"

Ontem às 23:01