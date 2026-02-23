"Kiev está a entregar a Moscovo o estado de espírito que os ucranianos têm vivido nos últimos anos"

Há 1h e 14min

O tenente-general Rafael Martins explica que os mísseis “Flamingo”, com alcance até 3 mil quilómetros e ogiva de 1.150 quilogramas, permitem à Ucrânia atacar infraestruturas militares em território russo. Apesar de prever impacto psicológico, o especialista militar da CNN Portugal sublinha que, a curto prazo, não se espera uma interrupção significativa dos ataques russos