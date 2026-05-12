"Keir Starmer não tem o carisma que é preciso". Mas há outros três nomes apontados à sucessão "com problemas"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 48 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, reflete sobre quanto tempo mais pode durar o primeiro-ministro britânico no poder.