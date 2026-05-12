Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Keir Starmer não tem o carisma que é preciso". Mas há outros três nomes apontados à sucessão "com problemas"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 48 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, reflete sobre quanto tempo mais pode durar o primeiro-ministro britânico no poder.

Comentadores

02:35
opinião
João Marcelino

Reforma laboral: "Aquilo que o Governo diz que quer fazer esbarra nas condições que não criou"

Há 38 min
05:52
opinião
João Morais do Carmo

Eurovisão: "Israel podia fazer-se representar com uma cadeira vazia que teria sempre uma votação massiva no televoto"

Há 47 min
05:22
opinião
Tiago André Lopes

"Keir Starmer não tem o carisma que é preciso". Mas há outros três nomes apontados à sucessão "com problemas"

Há 48 min
04:50

"É completamente impossível que, sozinhos, Irão e EUA tenham confiança para fechar um acordo"

Há 1h e 45min
03:09
opinião
Ricardo Silvestre

"O americano médio não se preocupa com os ataques ilegais ou com a corrupção. Estão preocupados com o preço da comida, da gasolina e dos aviões"

Há 1h e 45min
03:20
opinião
João Ferreira Dias

"Trump vai tentar que Xi seja um pombo-correio americano. O problema é que ele não tem essa vontade"

Há 2h e 0min
Mais Comentadores

Mais Vistos

09:55
opinião
Agostinho Costa

"O Irão fez um xeque-mate aos EUA" e Trump "vai regressar de Pequim desiludido"

Ontem às 22:23
07:04
opinião
Agostinho Costa

Putin impôs uma "impossibilidade" às conversas com a UE que mostra que a Rússia "não tem o mínimo interesse em negociar com a Europa"

Ontem às 11:26
01:12

Vídeo raro mostra Putin a conduzir em Moscovo para encontro com antiga professora

Hoje às 12:47
03:16
opinião
Manuel Serrano

"China está a observar um adversário a dar tiros nos pés e não o vai parar de dar tiros nos pés"

Hoje às 10:21
06:06

Saiu do autocarro e removeu todo o equipamento de autoproteção: comportamento de passageiro do Hondius faz soar alarmes em Tenerife

Ontem às 17:05
28:54

“Donald Trump arrisca-se a que o Irão seja o Vietname dele”. Global com Paulo Portas na íntegra

10 mai, 22:31
29:24
opinião
Agostinho Costa

Há apenas "duas soluções" para os EUA na guerra do Irão: "Fazer uma ação simbólica, declarar vitória e sair ou a derrota"

Hoje às 15:49
07:06

"O urânio é o pretexto [para a guerra]. Na realidade é a liberdade de navegação, as bases americanas da região e a influência dos EUA"

10 mai, 22:11
04:26

Real Madrid marca conferência de imprensa para as 17h00

Hoje às 15:44
06:16
opinião
Tiago André Lopes

Trump é "um presidente com poucas soluções": "qualquer ação militar põe em causa o que vai acontecer" em Pequim

Hoje às 12:48
53:06

A entrevista a Hugo Soares na íntegra

Hoje às 00:06
04:19

Afastados por segurança: as imagens dos passageiros do Hondius a desembarcar em Tenerife

Ontem às 18:45