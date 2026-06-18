"Kaja Kallas é diplomaticamente inútil neste momento"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 20 min

Tiago André Lopes critica a atuação de Kaja Kallas e considera que a chefe da diplomacia europeia não tem conseguido afirmar-se nem na guerra da Ucrânia nem no Médio Oriente. Na opinião do comentador da CNN Portugal, a UE acabou por ficar à margem das negociações mais relevantes.