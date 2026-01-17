"Jovens estão a comprar casa, mas estão na linha de fogo" com "o terceiro pior salário da UE"
João Rodrigues dos Santos
Economista; Professor Associado e Coordenador na Universidade Europeia; Investigador Integrado no CETRAD
Há 57 min

O economista João Rodrigues de Santos alerta que a garantia pública está a empurrar jovens para créditos à habitação com prestações elevadas e pouca margem financeira, num contexto de grande incerteza internacional. Com o fim de vários apoios e o risco de subida das taxas de juro, o comentador da CNN Portugal considera que muitos poderão entrar rapidamente em rotura financeira.

Comentadores

09:06
opinião
João Rodrigues dos Santos

"Jovens estão a comprar casa, mas estão na linha de fogo" com "o terceiro pior salário da UE"

Há 57 min
08:56
opinião
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

Há 1h e 32min
10:25
opinião
João Marques de Almeida

"Corremos o risco de ter o Presidente da República com menos prestígio político"

Ontem às 23:54
02:20
opinião
Rafael Martins

"A frente russa está mais sólida e essa circunstância não favorece nada Zelensky"

Ontem às 23:49
02:42

Referendo sobre plano de paz "pode deitar tudo a perder" para os Estados Unidos

Ontem às 23:49
08:14
opinião
Sérgio Sousa Pinto

Numa campanha eleitoral com "demasiados ingredientes inaceitáveis", houve "dois indomáveis que começaram aos tiros"

Ontem às 23:49
Mais Comentadores

Mais Vistos

02:19

Tracking poll, dia 11: eis os resultados do último dia da sondagem diária

Ontem às 20:23
20:28
opinião
Agostinho Costa

"O Canadá sabe que é o próximo a ser devorado" pelos EUA. Por isso, apoiou-se na China

Ontem às 14:58
02:04

Tracking poll, dia 11: penúltimo dia da sondagem diária e é assim que as coisas estão

15 jan, 21:23
05:51

Marcelo avisa o próximo Presidente: "Vai ter uma tarefa mais difícil que a minha"

Ontem às 12:13
11:05

Um "decifrador de pessoas" analisa os candidatos presidenciais

Ontem às 09:57
04:23

Eis as imagens que tramaram o ex-deputado Miguel Arruda

15 jan, 21:26
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

Ontem às 23:01
07:28

Uns mais "conciliadores", outros mais "carismáticos": psicóloga traça perfil dos cinco principais candidatos presidenciais

Ontem às 10:35
02:26
opinião
Agostinho Costa

"Os habitantes da Gronelândia cabem todos no Estádio da Luz e ainda sobram lugares para a claque"

14 jan, 22:51
02:35
opinião
Anselmo Crespo

"Há um padrão em Cotrim de Figueiredo que não tem só que ver com esta denúncia de assédio sexual"

15 jan, 19:11
15:40

"O Irão não é um passeio em Caracas, é completamente diferente": 5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra

15 jan, 22:13
06:18
opinião
Tiago André Lopes

"María Corina Machado tentou usar a medalha do Nobel da Paz como uma espécie de pré-compra da Venezuela. Foi um momento profundamente ridículo"

Ontem às 14:23