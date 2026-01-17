"Jovens estão a comprar casa, mas estão na linha de fogo" com "o terceiro pior salário da UE"

Há 57 min

O economista João Rodrigues de Santos alerta que a garantia pública está a empurrar jovens para créditos à habitação com prestações elevadas e pouca margem financeira, num contexto de grande incerteza internacional. Com o fim de vários apoios e o risco de subida das taxas de juro, o comentador da CNN Portugal considera que muitos poderão entrar rapidamente em rotura financeira.