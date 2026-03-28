José Luís Carneiro acusa Governo de "falhar" com medidas "parcas e escassas" para lidar com o custo de vida das famílias

Há 3h e 26min

Até domingo, Viseu recebe o congresso de consagração de José Luís Carneiro como líder do PS, depois da sua reeleição nas diretas, de novo em lista única, como secretário-geral do partido. O líder socialista acusa Montenegro de cometer "mais um erro nas contas públicas". "O impacto estimado para as medidas tomadas estão longe dos 150 milhões de euros apresentados pelo Governo"