TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Seguro
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Mundial 2026
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Live Events
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
MUNDIAL 2026
Saiba tudo aqui
Ficha de jogo
Grupo H
Espanha
Cabo Verde
15 Jun
17:00
Ficha de jogo
Grupo G
Bélgica
Egito
15 Jun
20:00
Ficha de jogo
Grupo H
Arábia Saudita
Uruguai
15 Jun
23:00
Ficha de jogo
Grupo G
Irão
New Zealand
16 Jun
02:00
Ficha de jogo
Grupo I
França
Senegal
16 Jun
20:00
Ficha de jogo
Grupo I
Iraq
Noruega
16 Jun
23:00
Mais sobre o Mundial 2026
ÚLTIMAS
VÍDEOS
MUNDIAL 2026
O calendário dos jogos
GUERRA
Irão
Ucrânia
CNN TRAVEL
Jornal do Mundial - 15 de junho de 2026
Há 3h e 26min
Com Filipa Pereira.
Videos
07:12
opinião
Miguel Baumgartner
"Não creio que Trump tenha a influência necessária sobre Israel"
Há 23 min
06:59
"O principal ponto que levou a esta guerra ficou de fora"
Há 23 min
02:27
"O Líbano é onde este acordo de cessar-fogo começa e acaba"
Há 24 min
00:55
Bubista comete gafe e confunde Uruguai com... Argentina
Há 1h e 36min
07:17
opinião
Tiago André Lopes
"Os acordos morrem sempre na fase dos detalhes"
Há 1h e 37min
04:51
Acordo de Trump com o Irão gera críticas em Israel e aumenta pressão sobre Netanyahu
Há 1h e 37min
Mais Videos
Mais Vistos
03:40
Jogadores da Seleção Nacional iam à praia dar um mergulho, mas arrependeram-se
Ontem às 17:34
07:51
opinião
Carlos Branco
Irão: "O presidente Trump deveria ter tido em conta os indivíduos do seu staff, que ele entretanto mandou embora, que percebiam destas coisas"
Ontem às 23:41
09:47
Destrói o inimigo a centenas de quilómetros, muito antes de ser detetado no radar. Eis a aeronave que pode vir a substituir a frota portuguesa de F-16
Ontem às 15:21
00:57
Câmaras de videovigilância registam o momento da queda de helicóptero no Rio de Janeiro que causou a morte do cantor Oliver Tree
Há 3h e 21min
01:57
"Só sei que ele é um jogador muito bom": seleção nacional e até Cristiano Ronaldo passam despercebidos em Palm Beach
13 jun, 22:38
00:29
Rússia volta a amanhecer sob fogo: ataque maciço com drones ucranianos provoca incêndio
Ontem às 10:34
00:31
As imagens das fortes explosões que fizeram soar alarmes em Israel
Ontem às 10:28
06:06
Portas alerta para um "mistério" sobre o acordo entre Irão e EUA: "Desapareceram quaisquer referências ao programa de mísseis balísticos iraniano"
Ontem às 21:16
00:18
Final fantasma de Portugal? Vitinha corrige jornalista
13 jun, 23:53
02:46
opinião
José Alberto Azeredo Lopes
"O que me impressionou na mensagem de Trump é que não se falou nas pessoas, não disse que acabaram as mortes e a guerra, só que 'o petróleo flua'"
Ontem às 22:59
01:31
opinião
Tiago André Lopes
"Donald Trump queria, no seu aniversário, ter a assinatura de qualquer coisa para se poder gabar disso. Não vai acontecer"
Ontem às 15:12
05:54
opinião
Rolando Santos
Donald Trump terá oferecido dinheiro ao Irão para não responder aos ataques israelitas: "Se isto se confirmar, mostra o grau de desespero na cabeça de Trump"
Ontem às 19:48