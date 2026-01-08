TV
Jornal da CNN - 8 de janeiro de 2026
Ontem às 20:58
Com Ana Guedes Rodrigues.
Videos
07:08
opinião
Filipe Santos Costa
"Não vale a pena fazer perguntas a Ana Paula Martins" porque "não temos uma ministra da Saúde"
Há 41 min
04:02
Amadora-Sintra. Tempos de espera nas urgências diminuem mas um doente urgente ainda enfrenta uma "espera de três horas"
Há 42 min
08:37
"A intervenção dos EUA na Venezuela ocorre num contexto de desordem mundial em que o direito internacional está inserido numa lógica de conveniência e não de convicção"
Há 42 min
12:11
opinião
Jorge Silva Carvalho
"As coisas no Irão estão num estado que não víamos há muito tempo, já se fala na entrada de mercenários"
Hoje às 00:05
01:56:14
CNN Meia Noite - 8 de janeiro de 2026
Ontem às 23:50
02:36
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"Estamos muitíssimo longe de uma situação próxima de paz ou de um cessar-fogo na Ucrânia"
Ontem às 23:37
Mais Videos
Mais Vistos
01:14
O que mostram os vídeos do momento em que um agente do ICE matou uma mulher nos EUA
Ontem às 11:48
19:32
opinião
Agostinho Costa
Há um "jogo do pau e da cenoura" entre os EUA e a Rússia
Ontem às 15:20
03:45
opinião
Rui Calafate
"Vamos ser duros. Quem é que mama à conta do SNS?": Rui Calafate relata história pessoal sobre a morte do pai depois de um atraso do INEM
Ontem às 19:09
02:48
Pode haver uma crise financeira global?
5 jan, 18:15
02:17
Tracking Poll, dia 4: André Ventura ultrapassa Seguro num dia em que Gouveia e Melo volta a colar-se a Cotrim
Ontem às 19:52
01:47
A TVI foi à casa onde Nicolás Maduro passava férias na infância e foi isto que encontrou
Ontem às 22:44
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
01:57
Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens
7 jan, 20:48
00:13
O vídeo que mostra mais uma conquista da Rússia na Ucrânia
Ontem às 16:05
02:06
opinião
Marco Serronha
Rússia ataca Lviv: "Há suspeitas de que tenha sido utilizado um míssil Oreshnik"
Ontem às 23:33
14:53
opinião
Agostinho Costa
"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso
6 jan, 15:55
02:41
Incêndio em garagem: 100 pessoas retiradas, 32 carros e cinco motas destruídos
Ontem às 11:04