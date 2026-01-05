TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Decisão 25
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
VENEZUELA
PRESIDENCIAIS
tracking poll
debates na íntegra
CNN TRAVEL
GUERRA
Ucrânia
EMIGRAÇÃO
Empurrados de Portugal
Jornal da CNN - 5 de janeiro de 2026
5 jan, 20:30
Com Ana Guedes Rodrigues.
Videos
02:42
Tensão no Médio Oriente. Aqui também está tudo nas mãos de Trump
Há 37 min
07:19
Morte no Seixal. "A retenção de macas nos hospitais é um problema crónico"
Há 38 min
05:56
Há passos a seguir para se proteger do frio: "o nariz é a base" das infeções e os cotonetes "não são boa ideia"
Há 39 min
09:06
O seu restaurante preferido pode estar em risco: há uma "séria crise instalada"
Há 41 min
07:24
opinião
Francisco Pereira Coutinho
"Se há país que exporta cocaína para os EUA é a Colômbia". Será o próximo alvo de Trump?
Há 1h e 28min
29:36
CNN 30 minutos - 8 de janeiro de 2026
Hoje às 01:56
Mais Videos
Mais Vistos
14:53
opinião
Agostinho Costa
"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso
6 jan, 15:55
01:57
Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens
Ontem às 20:48
02:27
Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela
Ontem às 16:16
03:01
Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo
6 jan, 20:12
05:29
opinião
Jorge Silva Carvalho
"Para quem monitoriza o Telegram e os blogues, o desânimo russo é total: a fantochada de Kupiansk, a perda da Venezuela, o que está a acontecer no Irão"
6 jan, 19:39
07:25
Desencadeia-se pelo frio, torna as mãos "completamente lívidas" e "pode levar à amputação dos dedos": o que é o fenómeno de Raynaud
6 jan, 09:50
15:36
opinião
Agostinho Costa
"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"
30 dez 2025, 15:16
06:46
opinião
Tiago André Lopes
"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"
Ontem às 12:26
01:39
Os preços das casas vão finalmente descer?
5 jan, 17:50
01:03
O momento em que a terra tremeu no Japão
6 jan, 09:29
08:24
opinião
Rui Calafate
"Se é para alguém desistir, que seja já: no domingo há voto antecipado": Rui Calafate faz um apelo enquanto examina a campanha presidencial (e a tracking poll CNN)
Ontem às 23:02
02:32
"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno
Ontem às 23:14