Jornal da CNN - 3 de fevereiro de 2026

Ontem às 20:30

Com Ana Guedes Rodrigues.

Videos

02:10

Ribeira da Laje: perigo de novas inundações "mais real" entre as 10:40 e 17:00

Há 16 min
03:57

Rajadas de 200 km/h destroem florestas em Pombal e Ourém

Há 17 min
04:19

"Temos pelo menos o mínimo para estudar": já há escolas a reabrir em Leiria esta quarta-feira

Há 17 min
03:55

Soure: "É visível o perigo iminente de inundações em qualquer destas habitações"

Há 18 min
02:56

Espanha vai regularizar mais de meio milhão de imigrantes

Há 19 min
10:08
opinião
Jorge Mendes

Alterações climáticas: "Em zonas específicas, vai ter de se repensar algum tipo de construção"

Há 19 min
Mais Videos

Mais Vistos

03:32

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

Ontem às 12:51
01:04

Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar

Ontem às 22:21
00:32

As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos

Hoje às 00:08
02:10

"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra

Ontem às 21:41
02:20

Tempestade Leonardo traz muita chuva e vento forte mas "não é expectável que atinja a intensidade das rajadas da depressão Kristin"

Ontem às 15:01
04:32

Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos

2 fev, 17:34
00:46

A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou

2 fev, 16:45
02:21

Primeiro um barulho assustador, depois o vazio: a imagem que mostra a força da tempestade na primeira pessoa

Ontem às 21:22
03:34

Portugal passa a estar em estado de prontidão máximo por causa do mau tempo

Ontem às 18:36
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
00:53

Em câmara lenta e tudo. Europa mostra como se está a preparar para um possível ataque da Rússia

Ontem às 18:02
01:02

Arranha-céus a arder: a imagem que ilustra o pior ataque do ano na Ucrânia

Ontem às 18:07