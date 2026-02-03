TV
Videos
Guia TV
Programas
DIRETO
Pesquisar
Mundo
Europa
E.U.A.
Ásia
África
Brasil
Médio Oriente
Política
Presidenciais 2026
Governo
Partidos
Presidente Marcelo
Factos Primeiro
Poder
Negócios
Economia
Dinheiro
Empresas
Imobiliário
Líderes
País
Crime e Justiça
Educação
Meteorologia
Saúde
Covid-19
Vida Saudável
Saúde Mental
Família
Amor e Sexo
Desporto
Benfica
FC Porto
Sporting
Liga
Seleção
Ronaldo
Champions
Desportos
Heróis
Artes
Música
Cinema
Teatro e Dança
Séries
Livros
Opinião
Colunistas
Comentadores
Estilo de Vida
Viagens
Gastronomia
Moda
Beleza
Tendências
Luxo
Automóvel
Futuro
Clima
Tecnologia
Ciência
Storytelling
TV
Videos
Guia TV
Programas
Podcasts
Ao vivo
Summit
International Summit
In Focus
Meet The CEO
Oeiras Education Forum
Todas as edições
Mais
Newsletters
Ficha Técnica
Branded Content
SIGA A CNN
ÚLTIMAS
VÍDEOS
MAU TEMPO
PRESIDENCIAIS 2026
veja aqui todos os resultados
ao minuto
TRUMP
GUERRA
Ucrânia
Médio Oriente
CNN TRAVEL
Jornal da CNN - 3 de fevereiro de 2026
Ontem às 20:30
Com Ana Guedes Rodrigues.
Videos
02:10
Ribeira da Laje: perigo de novas inundações "mais real" entre as 10:40 e 17:00
Há 16 min
03:57
Rajadas de 200 km/h destroem florestas em Pombal e Ourém
Há 17 min
04:19
"Temos pelo menos o mínimo para estudar": já há escolas a reabrir em Leiria esta quarta-feira
Há 17 min
03:55
Soure: "É visível o perigo iminente de inundações em qualquer destas habitações"
Há 18 min
02:56
Espanha vai regularizar mais de meio milhão de imigrantes
Há 19 min
10:08
opinião
Jorge Mendes
Alterações climáticas: "Em zonas específicas, vai ter de se repensar algum tipo de construção"
Há 19 min
Mais Videos
Mais Vistos
03:32
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
Ontem às 12:51
01:04
Imagens mostram a força da água em Oeiras num curso à beira de transbordar
Ontem às 22:21
00:32
As imagens que mostram o resgate de uma família após ato heroico do filho de 13 anos
Hoje às 00:08
02:10
"Nada" indica que o dique "vá rebentar" mas estas imagens do Mondego estão a assustar Coimbra
Ontem às 21:41
02:20
Tempestade Leonardo traz muita chuva e vento forte mas "não é expectável que atinja a intensidade das rajadas da depressão Kristin"
Ontem às 15:01
04:32
Palmira é emigrante em França, a sua casa em Ourém ficou inabitável. Veio no primeiro voo possível para ver os estragos
2 fev, 17:34
00:46
A imagem diz tudo: está tanto frio na Europa que o mar até congelou
2 fev, 16:45
02:21
Primeiro um barulho assustador, depois o vazio: a imagem que mostra a força da tempestade na primeira pessoa
Ontem às 21:22
03:34
Portugal passa a estar em estado de prontidão máximo por causa do mau tempo
Ontem às 18:36
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
00:53
Em câmara lenta e tudo. Europa mostra como se está a preparar para um possível ataque da Rússia
Ontem às 18:02
01:02
Arranha-céus a arder: a imagem que ilustra o pior ataque do ano na Ucrânia
Ontem às 18:07