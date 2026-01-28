TV
Jornal da CNN - 28 de janeiro de 2026
Ontem às 20:30
Com Ana Guedes Rodrigues.
08:43
O que está em causa quando se decreta o estado de calamidade?
Há 2h e 5min
30:32
CNN 30 minutos - 29 de janeiro de 2026
Hoje às 01:58
11:15
Mário Crespo
Mário Crespo aplaude Carney e deixa reflexão: "A China tem mais preocupações do que estar a hostilizar gente como Donald Trump"
Hoje às 00:47
01:19
Loucura na Luz: Trubin voa, solta a festa e apura o Benfica na Champions
Hoje às 00:13
02:14
«Atingir a próxima fase da Champions é um sonho, esta equipa merece»
Ontem às 23:51
03:13
Suárez: «Trabalho para viver o melhor momento da minha carreira»
Ontem às 23:50
15:11
"Ouvi António José Seguro dizer uma coisa que nunca pensei ouvir da parte dele"
27 jan, 23:49
05:06
"Os bombeiros e a Proteção Civil não têm mãos a medir": queda de árvores e estradas cortadas nas Caldas da Rainha após noite de "muito pânico"
Ontem às 08:28
05:36
"Leiria foi arrasada": tempestade destruiu infraestruturas, rede elétrica e telecomunicações
Ontem às 13:22
02:33
"É um milagre": este é o golo de Trubin narrado por João Ricardo Pateiro
Ontem às 22:55
08:19
Quem ganhou o grande debate entre António José Seguro e André Ventura? Veja as notas dos comentadores da CNN Portugal
27 jan, 22:23
06:11
Rajadas acima dos 120 km/hora marcaram a madrugada em Portugal Continental
Ontem às 07:12
02:11
Previsão de ondas até 15 metros não afasta pessoas da praia de Carcavelos
Ontem às 08:24
03:40
Trabalhador morre durante distribuição do pão depois de atingido por árvore em Vila Franca de Xira
Ontem às 08:28
05:06
"Nunca vi uma coisa assim": roda gigante na Figueira da Foz caiu durante tempestade
Ontem às 09:46
00:17
Depressão Kristin deixa rasto de destruição no recinto da U. Leiria
Ontem às 11:37
00:22
Um soldado sozinho no meio da neve: Rússia divulga imagens dos mais recentes ataques
26 jan, 11:52
08:33
Rui Calafate
"Não concordo com as pessoas que deram a vitória a António José Seguro": Rui Calafate faz o Exame ao debate
27 jan, 23:26