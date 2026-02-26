TV
Jornal da CNN - 26 de fevereiro de 2026
Ontem às 20:30
Com Ana Guedes Rodrigues.
Videos
03:12
opinião
Afonso Azevedo Neves
Caso Epstein: "Temos assistido a um aumento da tensão com o Irão à medida que as informações são cada vez mais graves. Não é uma coincidência"
Há 2 min
14:44
opinião
Jorge Silva Carvalho
"Dá a sensação de que o Irão está a tentar repetir os procedimentos nas negociações com os EUA, talvez assessorado pela equipa de Putin"
Há 2 min
09:30
opinião
José Tomaz Castello Branco
"A embaixada dos EUA em Israel acredita fortemente na possibilidade dessa guerra" com o Irão
Há 3 min
08:00
"A nossa estimativa será a rondar os mil milhões de euros em prejuízos só no conselho de Leiria"
Há 3 min
02:27
Fachada desaba no Porto e obriga a retirar moradores por motivos de segurança
Há 4 min
02:21
Marcelo tem encontro marcado com Costa na última visita a Bruxelas como PR
Há 5 min
Mais Videos
Mais Vistos
03:45
opinião
Rui Santos
Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"
Ontem às 12:33
09:04
Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista
25 fev, 13:59
02:00
Polícia divulga as imagens de um aparatoso acidente que envolveu uma das maiores figuras da WWE
Ontem às 23:46
04:43
opinião
Sérgio Sousa Pinto
Sérgio Sousa Pinto traça a diferença entre Passos Coelho e Ventura
25 fev, 23:26
00:46
As primeiras imagens da grande operação militar do Afeganistão contra o Paquistão
Ontem às 20:20
01:05
opinião
Luís Vilar
"No comportamento, o Benfica não é europeu, é distrital. O Sporting de Lisboa é mas é o Benfica de Lisboa
Ontem às 20:59
25:05
"Não sou filiada, nunca me filiei e não conto filiar-me": a entrevista de Cristina Ferreira a Ana Abrunhosa - na íntegra
Ontem às 13:22
15:26
opinião
Agostinho Costa
"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"
25 fev, 15:55
02:39
PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada
Ontem às 10:00
04:50
Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui
25 fev, 09:11
01:59
CNN teve acesso a esconderijo do traficante 'El Mencho': estes são os vestígios que ainda permanecem
Ontem às 10:34
24:53
opinião
Miguel Sousa Tavares
"O homem que teve nas mãos uma oportunidade histórica de fazer reformas, não fez nada. Não sei que autoridade tem para o exigir"
Ontem às 23:47