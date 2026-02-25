Jornal da CNN - 25 de fevereiro de 2026

Ontem às 19:58

Com Ana Guedes Rodrigues.

03:45
opinião
Rui Santos

Não foi o Real Madrid que eliminou o Benfica, diz Rui Santos: "Foi o árbitro francês no Estádio da Luz"

Há 21 min
00:32

Irão: "Não estamos dispostos a abdicar do nosso direito à utilização pacífica de tecnologia nuclear"

Há 32 min
00:34

Estados Unidos, Rússia e China: "Para que qualquer tipo de acordo nuclear seja legítimo tem de envolver estes três países"

Há 32 min
00:43

Irão "está a seguir o caminho para desenvolver armas nucleares" e "já pode atingir grande parte da Europa"

Há 33 min
05:33
opinião
Comandante Paulo Santos

"Devemos ter cerca de 40 toneladas por hectare para arder no verão. É imenso"

Há 37 min
04:55
opinião
Rolando Santos

Base das Lajes "permitem que os Estados Unidos mantenham uma guerra no Médio Oriente durante vários meses"

Há 44 min
09:04

Se pratica jejum intermitente, atenção às explicações desta nutricionista

Ontem às 13:59
15:26
opinião
Agostinho Costa

"Qualquer que seja a pedra que Trump mexa tem um xeque-mate a seguir - porque as opções são todas más"

Ontem às 15:55
02:11
opinião
Margarida Davim

"É preciso ver o filme todo" no "episódio lamentável" entre Ana Abrunhosa e o ministro da Agricultura

24 fev, 19:01
03:20
opinião
André Pipa

"Nunca uma equipa portuguesa perdeu tantos jogos numa campanha europeia"

Ontem às 22:18
02:39

PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada

Há 2h e 54min
04:50

Qual o valor máximo que podemos pagar com dinheiro? Saiba aqui

Ontem às 09:11
00:50

"Devia ter vergonha", grita a primeira somali-americana a ser eleita pelo congresso para Trump

Ontem às 06:12
02:12
opinião
Rui Santos

"Se o Vinicius, o Mbappé e o Real Madrid tinham tanta convicção da gravidade da situação, porque não se retiraram" do relvado da Luz?

23 fev, 20:32
04:09

É português, chamam-lhe "Tuga" e combate pela Ucrânia há quatro anos: "Não ponho um prazo, é até o objetivo estar cumprido"

24 fev, 15:26
07:25
opinião
Agostinho Costa

Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"

24 fev, 11:58
04:23
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa ouviu Ucrânia e Rússia e concluiu que estamos perante um "diálogo de surdos"

24 fev, 22:43
03:50
opinião
Helena Matos

"Pedro Passos Coelho é o líder da oposição. Acho que quer voltar"

Ontem às 23:26