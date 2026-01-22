Jornal da CNN - 22 de janeiro de 2026

Ontem às 20:58

Com Ana Guedes Rodrigues.

Videos

01:55

Há limpa-neves na estrada. Neve em força em Portugal

Há 7 min
01:09

Imprensa israelita divulga plano de desarmamento do Hamas: membros do grupo podem receber imunidade se entregarem as armas

Há 29 min
01:46

Aí está a força do mar em dia de tempestade em Portugal

Há 42 min
01:11

"Ensinamentos de pai para filho". Já viu que as regras da carta de condução vão mudar?

Há 1h e 8min
03:00

Aqui já neva e as escolas abriram, mas não por causa das aulas

Há 1h e 27min
05:32
opinião
Francisco Pereira Coutinho

Conselho da Paz é o "clube privado de Donald Trump" e "quem quiser fazer parte dele terá de pagar mil milhões de dólares"

Há 1h e 27min
Mais Videos

Mais Vistos

15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

Ontem às 14:44
03:20
opinião
Agostinho Costa

"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"

21 jan, 20:29
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

Ontem às 23:00
04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

20 jan, 13:42
04:34

Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas

21 jan, 10:53
00:41

Tempestade mostra a força do mar num restaurante da Sicília

Ontem às 08:58
03:48
opinião
Jorge Botelho Moniz

"A Ucrânia está a fazer aquilo que lhe foi encomendado. É bonito? Não, não é bonito"

Ontem às 22:59
03:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Discurso de Zelensky sobre a Europa foi "lastimoso e deplorável"

Ontem às 21:22
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

12 jan, 22:16
09:43
opinião
Tiago André Lopes

"O que se passou em Davos nos últimos dois dias foi trágico. Os líderes mundiais sujeitaram-se a momentos bizarros por causa de Donald Trump"

Ontem às 17:11
05:10
opinião
Miguel Baumgartner

"Discurso de Zelensky foi muito ingrato" e o presidente da Ucrânia "foi extremamente arrogante"

Ontem às 22:42
03:51

Vem aí uma depressão que até vai levar neve "a sítios não tão habituais"

Ontem às 08:42