Jornal da CNN - 17 de fevereiro de 2026

Ontem às 20:30

Com David Francisco Ferreira.

Videos

04:51

Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"

Há 49 min
02:26

Mourinho sobre Vini Jr: "Acontece em tantos estádios, sempre com o mesmo. Há alguma coisa que não bate certo"

Há 1h e 30min
06:41

"Seria um atentado mundial os americanos obrigarem os ucranianos a fazerem eleições sem um cessar-fogo"

Há 1h e 32min
02:13

"Próximas duas semanas são críticas" para pressão EUA-Irão

Há 1h e 38min
05:30
opinião
Cátia Moreira de Carvalho

"As notícias sobre a Ucrânia ter recapturado 200 km2 de território ajudam a galvanizar a posição ucraniana na mesa das negociações"

Há 1h e 38min
31:07

CNN 30 minutos - 18 de fevereiro de 2026

Hoje às 01:58
Mais Videos

Mais Vistos

02:20

Seis dias depois, está assim o buraco na A1

Ontem às 10:42
08:36
opinião
José Correia Guedes

"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"

16 fev, 21:15
03:03

Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado

Ontem às 22:58
05:13

“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê

16 fev, 21:41
09:27
opinião
Agostinho Costa

"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"

Ontem às 10:39
02:58

"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas

Ontem às 14:15
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
01:38

Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão

Ontem às 12:58
01:13

Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se

Ontem às 21:18
05:34

Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele

Ontem às 21:00
07:58
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"

16 fev, 19:34
04:51

