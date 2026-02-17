TV
Jornal da CNN - 17 de fevereiro de 2026
Ontem às 20:30
Com David Francisco Ferreira.
04:51
Populares deram alerta para carro desaparecido: "Vi uma coisa verde e pareceu-me a parte de cima"
Há 49 min
02:26
Mourinho sobre Vini Jr: "Acontece em tantos estádios, sempre com o mesmo. Há alguma coisa que não bate certo"
Há 1h e 30min
06:41
"Seria um atentado mundial os americanos obrigarem os ucranianos a fazerem eleições sem um cessar-fogo"
Há 1h e 32min
02:13
"Próximas duas semanas são críticas" para pressão EUA-Irão
Há 1h e 38min
05:30
opinião
Cátia Moreira de Carvalho
"As notícias sobre a Ucrânia ter recapturado 200 km2 de território ajudam a galvanizar a posição ucraniana na mesa das negociações"
Há 1h e 38min
31:07
CNN 30 minutos - 18 de fevereiro de 2026
Hoje às 01:58
02:20
Seis dias depois, está assim o buraco na A1
Ontem às 10:42
08:36
opinião
José Correia Guedes
"Há três hipóteses": o caso do avião da TAP que "violou altitude de segurança"
16 fev, 21:15
03:03
Carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho filmado em direção a arrozal que estava alagado
Ontem às 22:58
05:13
“Anular aquele golo ao Famalicão não faz sentido”: Rui Santos explica porquê
16 fev, 21:41
09:27
opinião
Agostinho Costa
"Temos uma oportunidade para acabar a guerra"
Ontem às 10:39
02:58
"Uma nuvem de pó muito grande". Novo deslizamento de terras na Costa de Caparica: três casas soterradas
Ontem às 14:15
07:16
"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"
27 jan, 17:28
01:38
Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão
Ontem às 12:58
01:13
Árbitro interrompe o jogo após queixas de Vini de racismo e a confusão instala-se
Ontem às 21:18
05:34
Este "avô que assa frangos deliciosos" em Lisboa é um fenómeno em app chinesa com 300 milhões de utilizadores — e agora vêm ter à porta dele
Ontem às 21:00
07:58
opinião
Agostinho Costa
Agostinho Costa: "Há uma narrativa da parte russa que pode indicar uma mudança na estratégia"
16 fev, 19:34
