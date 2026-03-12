Jornal da CNN - 12 de março de 2026

Ontem às 20:58

Com Ana Guedes Rodrigues.

06:05

"Tem de se acordar de manhã fresco e fofo, como o pão": dormir menos de 6 horas por dia aumenta o risco de sofrer de doença de Alzheimer

Há 30 min
04:29

Sexta-feira 13 é dia de azar? "Há pessoas que levam isto muito a sério e não saem de casa"

Há 31 min
08:20
opinião
Vítor Costa

"Haverá uma subida da taxa da inflação e, se esse crescimento for muito significativo, o BCE vai subir as taxas de juro"

Há 1h e 31min
10:01
opinião
Sónia Sénica

"A estratégia conjunta dos EUA com Israel não está a conseguir minar as fundações do regime iraniano"

Há 1h e 32min
02:54

Depois do temporal, o aumento do combustível: preço do cabaz alimentar aumenta 12 euros face a 2025

Há 1h e 32min
32:14

CNN 30 minutos - 13 de março de 2026

Hoje às 01:58
08:49
opinião
Rafael Martins

"O Irão está a convidar os EUA para uma armadilha"

Ontem às 15:49
01:20

As imagens brutais de um petroleiro em chamas após ataque no Golfo Pérsico

Ontem às 10:02
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

11 mar, 08:47
00:44

Buraco no prédio: ficou assim um edifício após ser atingido por um drone no Dubai

Ontem às 10:00
11:17
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"

11 mar, 23:13
00:17

O momento em que um arranha-céus do Dubai fica em chamas após ser atingido por um drone

Ontem às 10:01
27:03
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Os americanos sempre respeitaram mais quem levanta a voz do que aqueles que amocham": o comentário de Miguel Sousa Tavares na íntegra

Hoje às 00:07
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

11 mar, 14:02
04:34
opinião
Tiago André Lopes

"É evidente que Trump está à procura de uma forma de saltar fora do conflito"

Ontem às 12:31
01:40

Cerca de 10% dos portugueses podem sofrer desta "doença silenciosa" cujos sintomas só aparecem "numa fase muito avançada"

Ontem às 09:39