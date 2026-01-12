Jornal da CNN - 12 de janeiro de 2026

Ontem às 20:58

Com Ana Guedes Rodrigues.

05:20

"Ontem foi um dia particularmente difícil" para Cotrim, mas hoje acordou "com força redobrada": "Não é isto que me vai derrubar"

Há 33 min
01:56

AVB: «Surpreendente não ter sido instaurado um processo a Varandas»

Há 34 min
03:11

Operação Marquês: julgamento retomado. Previstos depoimentos em vídeo de três testemunhas que morreram desde que a investigação começou

Há 37 min
00:28

«Mourinho deixou uma história ímpar no FC Porto, é respeitado por todos»

Há 38 min
01:58

Esta tarde a entrada é livre numa das livrarias mais bonitas do mundo: a Lello faz 120 anos

Há 38 min
00:24

AVB antevê Clássico: «Dois rivais que disputam o maior número de títulos»

Há 39 min
02:10

Tracking Poll, dia 8: veja como está a corrida para as Presidenciais na entrada da última semana

Ontem às 20:35
02:40
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Cotrim de Figueiredo indiciava que tinha conhecimento de alguma coisa que poderia acontecer"

Ontem às 18:38
04:32

Júdice defende Cotrim de acusação de assédio: "Um tipo inteligente e sofisticado tentava seduzir uma senhora a dizer aquelas coisas horrorosas?"

Ontem às 22:33
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
27:47
opinião
Paulo Portas

"Se Putin prevalecer na Ucrânia, podem ter a certeza que um dia vai bater à porta dos Bálticos": Paulo Portas

21 dez 2025, 22:36
02:21

A reação de Cotrim de Figueiredo às acusações de assédio

Ontem às 18:10
02:54

Tracking poll: Homens votam em Cotrim, mulheres e maiores de 55 anos em Seguro

11 jan, 22:04
02:47

Tracking poll, dia 7: Seguro lidera com Cotrim colado. Marques Mendes cada vez mais longe do topo

11 jan, 21:17
01:30
opinião
Rui Calafate

"Se Cotrim de Figueiredo não estivesse lá em cima nas sondagens, não saía" a acusação de assédio

Ontem às 18:37
06:26

"Pelas declarações de Lavrov, já se percebeu que a Rússia está muito renitente em aceitar o que quer que seja"

23 dez 2025, 19:33
04:43
opinião
Miguel Relvas

Cotrim de Figueiredo: "Já se ouviam boatos acerca de alguma coisa que iria sair"

Ontem às 20:07
02:12

"Não são férias. É um mote de vida". Família portuguesa regressa a Lisboa após dar a volta ao mundo em catamarã

11 jan, 21:46