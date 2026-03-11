Jornal da CNN - 11 de março de 2026

Ontem às 20:58

Com Ana Guedes Rodrigues.

Videos

30:15

CNN 30 minutos - 12 de março de 2026

Hoje às 01:56
03:22
opinião
Manuel Serrano

"Donald Trump achou que isto ia acabar em três dias", mas "o Irão avisou"

Hoje às 00:35
03:18

Israelitas têm "um acesso único à informação" e guerra em Gaza "mostrou isso"

Hoje às 00:35
03:13
opinião
Tiago André Lopes

Mojtaba Khamenei poderá fazer primeira aparição "numa das orações mais importantes do calendário xiita"

Hoje às 00:35
02:57
opinião
Sónia Sénica

"Era importante que o novo líder supremo fizesse uma gravação para ser passada nos media iranianos"

Hoje às 00:35
01:49:05

CNN Meia Noite - 11 de março de 2026

Ontem às 23:50
Mais Videos

Mais Vistos

07:17

"Entre 70 a 100 euros por adulto e 30 euros por criança": guarde este dinheiro em "notas pequenas e moedas" em casa

Ontem às 08:47
14:35
opinião
Agostinho Costa

"Esta é talvez a primeira guerra que está a ser conduzida em função dos mercados", com o "epicentro" no Estreito de Ormuz

Ontem às 12:19
01:45

Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados

Ontem às 14:02
10:42
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que Macron deve parar com os "adjetivos criativos"

10 mar, 23:15
38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

7 mar, 19:25
00:34

Projétil preto a aproximar-se: as imagens de ataques dos EUA a navios do Irão

Ontem às 08:47
11:17
opinião
Agostinho Costa

Agostinho Costa considera que "Macron é especialista em jogar com as esperanças dos outros"

Ontem às 23:13
01:32

"Temos de ir. Vamos, vamos, vamos": repórter da CNN no Irão surpreendido com jatos a sobrevoar a cidade

Ontem às 13:07
01:45
opinião
Francisco Pereira Coutinho

"A estratégia do Irão não era assim tão suicida como pensávamos"

Ontem às 17:48
06:35

Trump acaba de sofrer a sua "primeira grande derrota histórica"

21 fev, 13:10
07:10

"50% das pessoas não sabem que a têm". Esta doença é a "principal causa de cegueira irreversível" do mundo e manifesta-se de "forma silenciosa"

10 mar, 09:52
01:51

Estes são os postos de abastecimento mais caros e mais baratos do país

Ontem às 22:37