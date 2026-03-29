Jessica Foster é militar e uma das maiores apoiantes de Trump. Só que não existe

Há 1h e 43min

Um dos casos mais emblemáticos de desinformação é o de Jessica Foster. Esta suposta militar americana, apoiante do movimento MAGA, que suporta Trump, tinha mais de um milhão de seguidores. Mas, afinal, nem sequer existia.

A jovem aparecia em vários cenários de guerra e até em fotografias com Donald Trump.

Foram partilhadas imagens falsas desta figura fardada ao lado de um caça, num navio no estreito de Ormuz e em vários contextos militares. Mas, segundo especialistas, é uma personagem fictícia, criada pela inteligência artificial.

Para além da propaganda a Trump, por trás haveria também um negócio: os seguidores eram encaminhados depois para uma conta numa plataforma paga especializada em modelos gerados por IA.

E.U.A.

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