Jeffrey Epstein: the unredacted story - 15 de fevereiro de 2026

Castelo de Torres Vedras em risco de ruir

Seguro no terreno para ver efeitos do mau tempo

Margarida Davim

"A atitude firme e assertiva de Seguro em relação aos efeitos do mau tempo parece ter sido premiada por quem a sentiu mais diretamente na pele"

Jorge Mendes

Agora é hora de "criar mecanismos para evitar incêndios florestais e futuras inundações"

Tempestades: como funcionam os seguros?

Miguel Baumgartner

"Estes são os parceiros europeus que interessa manter" a Trump

Depois das tempestades, o sol: a partir de quinta-feira "todo o território nacional terá temperaturas verdadeiramente primaveris"

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Agostinho Costa

Agostinho Costa questiona Kaja Kallas: "Se não é uma superpotência, porque é que a UE não entra pela Rússia adentro?"

Forças Armadas resgatam raposa da água em Ereira

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

A viatura anfíbia dos Fuzileiros que evita o isolamento de Ereira

Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"

Um homem puxa uma corda e depois há uma explosão: Rússia mostra imagens da linha da frente

Mário Crespo

"Esta Casa Branca está consciente de que as coisas não estão a correr bem. Marco Rubio teve respeito à Europa"

José Alberto Azeredo Lopes

"Ninguém reconhece Ursula von der Leyen, está um falcão como eu nunca vi"

"Se a barragem da Aguieira não conseguir armazenar mais água, voltamos à situação de há 40 anos"

