MUNDIAL 2026

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JD Vance "quer mostrar-se como o homem que é pró-negociação", porque "quer ser candidato presidencial"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
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