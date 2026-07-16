JD Vance "quer mostrar-se como o homem que é pró-negociação", porque "quer ser candidato presidencial"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 30 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa o posicionamento do vice-presidente norte-americano durante uma entrevista no "The Joe Rogan Experience"