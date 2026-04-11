Jatos de lava atingiram 190 metros de altura: Vulcão Kilauea volta a entrar em erupção

Há 2h e 35min

O vulcão Kilauea, no Havai, voltou a entrar em erupção, oferecendo um espetáculo impressionante da força da natureza. As imagens mostram jatos de lava que atingiram cerca de 190 metros de altura. Considerado um dos vulcões mais ativos do mundo, o Kilauea já registou mais de 40 erupções em pouco mais de um ano, sendo que, desta vez, a atividade vulcânica pode ser observada a vários quilómetros de distância.